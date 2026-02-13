ULTIME NOTIZIE 13 FEBBRAIO 2026

Zelensky e Pistorius alla Quantum Systems: ecco nuovo drone d'attacco

Monaco, 13 feb. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha svelato a Monaco, insieme ai rappresentanti del produttore tedesco Quantum Systems, un avanzato drone multirotore. "Oggi siamo nella prima joint venture tedesco-ucraina che già produce droni per l'esercito ucraino. Ho ricevuto oggi il primo drone d'attacco realizzato congiuntamente", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso della presentazione del drone prodotto dalla Quantum Systems, annunciando la prossima consegna di 10.000 droni all'Ucraina.

L'evento ha visto la partecipazione del ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius e dei co-amministratori delegati di Quantum Systems, Sven Kruck e Florian Seibel, oltre al ministro ucraino degli Esteri Andriy Sybiga.

La presentazione è avvenuta durante una visita di Zelensky alla sede dell'azienda, a margine della conferenza di Monaco. Il nuovo drone, caratterizzato da elevate prestazioni, è progettato per missioni di ricognizione e per una vasta gamma di impieghi operativi.

