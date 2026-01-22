ULTIME NOTIZIE 22 GENNAIO 2026

Zelensky è arrivato a Davos, attesa per l'incontro con Trump

Davos, 22 gen. (askanews) - Volodymyr Zelensky è arrivato in Svizzera e il suo incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è previsto per le 13:00, ha riferito il portavoce del presidente ucraino, Serhiy Nikiforov, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ukrinform.

"Zelensky è arrivato in Svizzera. L'incontro avrà luogo alle 14:00 ora di Kiev (13:00 ora di Roma,ndr)", ha affermato il portavoce.

Il programma della visita include anche un discorso del Presidente dell'Ucraina al forum e la partecipazione alla sessione del panel del Consiglio consultivo internazionale per la ripresa dell'Ucraina.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi