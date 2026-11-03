Zelensky: da Russia vile attacco terroristico, continuano a uccidere

Kiev, 3 nov. (askanews) - "I russi hanno sferrato il primo attacco proprio mentre la gente stava arrivando: diverse bombe aeree. Poi c'è stato un secondo attacco: altre bombe aeree, questa volta dirette contro il rifugio. Un vile attacco terroristico". Così il presidente ucraino Volodomyr Zelensky ha commentato l'attacco russo a Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia, in cui sono morte 24 persone. I droni hanno prima preso di mira una scuola in venivano distribuiti aiuti umanitari e poi il rifugio in cui avevano cercato riparo le persone.

"Se la Russia avesse davvero voluto un allentamento delle tensioni, allora ora, dopo Oleshky, ci sarebbe stato un momento in cui si sarebbe potuto dare seguito alle iniziative umanitarie. Noi lo abbiamo proposto. Ma la Russia continua a uccidere", ha aggiunto.