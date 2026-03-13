ULTIME NOTIZIE 13 MARZO 2026

Zelensky da Macron, tra M.O. e prezzi energia pressione su Putin

Parigi, 13 mar. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto Volodymyr Zelensky all'Eliseo a Parigi, dodicesima visita del leader ucraino in Francia dall'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Al centro dell'incontro i due presidenti discuteranno di come mantenere alta la pressione sulla Russia, affinché metta fine alla guerra che dura da 4 anni e mentre gli alleati di Kiev temono che una temporanea revoca delle sanzioni petrolifere statunitensi possa favorire il presidente russo Vladimir Putin, già avvantaggiato dall'aumento dei prezzi dell'energia dovuto alla guerra in Medio Oriente.

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