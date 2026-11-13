ULTIME NOTIZIE 13 NOVEMBRE 2026

Zelensky da Dublino: progressi nei colloqui e scambio di prigionieri

Dublino, 13 nov. (askanews) - "Ci sono stati dei progressi - ne abbiamo parlato - nell'ambito di una serie di incontri trilaterali. È un aspetto molto importante, perché offre la speranza di porre fine a questa guerra e fa sì che, dopo questo incontro, ce ne possa essere un altro. Ogni incontro deve portare dei risultati e avvicinarci alla pace". Lo ha detto da Dublino il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.

"Avremo uno scambio di prigionieri di guerra. Sarà il più grande scambio di prigionieri di guerra, e questi uomini, insieme ai nostri soldati, torneranno a casa. Sono quindi molto grato - ha aggiunto Zelensky - a tutti i nostri negoziatori. Si tratta di un risultato concreto, di grande importanza. È un successo, innanzitutto per le famiglie, com'è naturale, e per tutti noi: le persone torneranno finalmente a casa dai propri cari".

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