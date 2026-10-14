Zelensky da Burnham, gli applausi davanti a Downing Street

Milano, 14 ott. (askanews) - Il primo ministro britannico Andy Burnham ha accolto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Downing Street, salutato da un lungo applauso. La visita di Zelensky a Londra avviene in un momento difficile per Kiev sul piano internazionale dopo l'annuncio di un accordo sul gasolio fra Trump e Putin.

L'Ucraina ha accusato gli Stati Uniti di aiutare la Russia, sostenendo che Washington non l'abbia avvertita di attacchi missilistici imminenti e abbia rallentato il sistema Internet satellitare Starlink, dal quale dipende per le comunicazioni al fronte.

Il Regno Unito da parte sua ha annunciato l'arrivo di Zelensky ribadendo il proprio "sostegno incrollabile all'Ucraina, per tutto il tempo necessario".