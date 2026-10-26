Zelensky conferma: trilaterale con Usa e Russia in novembre

Kiev, 26 ott. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che a novembre si terrà un incontro tripartito tra Kiev, Washington e Mosca, con l'obiettivo di rilanciare i colloqui di pace attualmente in una fase di stallo. "Abbiamo raggiunto un'intesa e abbiamo ricevuto conferma dagli americani che anche Putin ha dato il suo assenso: a novembre si terrà un incontro tra i nostri gruppi in formato trilaterale, che coinvolgerà Stati Uniti, Russia e Ucraina. E, naturalmente, per noi è di fondamentale importanza che anche l'Europa sia coinvolta", ha sottolineato il presidente ucraino, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva ucraina TSN Tyzhden 1+1.