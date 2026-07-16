ULTIME NOTIZIE 16 LUGLIO 2026

Zelensky chiede unità dopo rimozione del popolare ministro Difesa

Roma, 16 lug. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky invita all'"unità" i suoi vertici militari, mentre è oggetto di critiche per aver rimosso dall'incarico il popolare ministro della Difesa, Mykhailo Fedorov, che era in disaccordo con il comandante in capo dell'esercito, il generale Oleksandr Syrsky.

"Un presidente in tempo di guerra non dovrebbe trovarsi a dover scegliere in una situazione del genere. Onestamente. Auspico davvero l'unità. Nessuna delle due parti è riuscita a trovarla. E non è solo un problema loro, è anche mio".

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