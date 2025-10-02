ULTIME NOTIZIE 02 OTTOBRE 2025

Zelensky avverte: Mosca può violare lo spazio aereo ovunque in Europa

Milano, 2 ott. (askanews) - Dal vertice della Comunità Politica Europea a Copenaghen, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avverte gli altri leader che la Russia ha la capacità di violare lo spazio aereo "ovunque" nel continente. "Se i russi osano lanciare droni contro la Polonia o violare lo spazio aereo dei paesi del Nord Europa, significa che può accadere ovunque", afferma Zelensky. "Nell'Europa occidentale, a sud, abbiamo bisogno di forze di risposta e difesa rapide ed efficaci che sappiano come gestire i droni", conclude.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi