Zelensky: attacchi droni ucraini su San Pietroburgo "risposta giusta"

Roma, 3 giu. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che gli attacchi con droni ucraini che hanno colpito obiettivi energetici e militari a San Pietroburgo costituiscono una risposta "giusta" agli attacchi russi contro l'Ucraina.

"Rispondiamo agli attacchi contro l'Ucraina. Ritengo che si tratti di attacchi giustificati. Hanno attaccato, e solo un giorno fa c'è stato un attacco massiccio. Abbiamo risposto di conseguenza. Ma guardate, colpiamo esclusivamente raffinerie di petrolio o obiettivi militari: obiettivi legittimi. Questo è ciò che fa l'Ucraina. Devono sapere che se usano droni e missili contro di noi, faremo lo stesso. Ed è solo questione di tempo prima che possiamo aumentare l'intensità delle nostre risposte", ha affermato durante una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della Nato Mark Rutte, in visita a sorpresa a Kiev.