Zelensky arriva in Danimarca, incontrerà leader nordici e baltici

Copenaghen, 3 set. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Danimarca, dove incontrerà la prima ministra danese Mette Frederiksen e parteciperà ai colloqui con i leader dell'Otto del Nordico-Baltico (NB8), un formato di cooperazione regionale che include otto paesi, Danimarca, Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia e Svezia.

I leader nordici e baltici incontreranno il presidente ucraino a Copenaghen per discutere di un ulteriore sostegno all'Ucraina, per aiutarla a respingere l'invasione russa, ha dichiarato l'ufficio del primo ministro danese. "I capi di Stato e di governo discuteranno di come i paesi nordici e baltici possano garantire un ulteriore sostegno all'Ucraina in prima linea e nei negoziati", si legge in una dichiarazione.

