Zelensky all'Onu: la Crimea "è un pezzo di vita" dell'Ucraina

Nazioni Unite (New York), 25 set. (askanews) - "Sono state le azioni della Russia in Crimea a mostrare a molti predatori in tutto il mondo quanto possa essere facile prendersi un pezzo di un altro Stato", ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al quinto vertice della Piattaforma Internazionale per la Crimea, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La Russia ha annesso la penisola ucraina della Crimea, sul Mar Nero, dopo un'operazione militare nel 2014 e ora controlla regioni dell'Ucraina orientale e meridionale dopo l'invasione su vasta scala di Mosca iniziata nel febbraio 2022. Sottolineando la difficile situazione dei tatari di Crimea, antica popolazione autoctona, il presidente ucraino ha aggiunto che la Crimea "non è solo un pezzo di terra, è un pezzo di vita".