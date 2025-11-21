Zelensky: "Accordo solo con una pace dignitosa per l'Ucraina"

Kyiv, 21 nov. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna sul tema dei negoziati. Dopo l'incontro a Kiev con una delegazione del Pentagono guidata dal Segretario dell'Esercito USA Daniel Driscoll, ribadisce che qualsiasi proposta di accordo dovrà garantire una "pace dignitosa", fondata su indipendenza, sovranità e sicurezza a lungo termine.

"Sin dai primi giorni della guerra abbiamo mantenuto una posizione molto semplice: l'Ucraina ha bisogno di pace. Di una pace reale, che non possa essere infranta da una terza invasione. Di una pace dignitosa, con condizioni che rispettino la nostra indipendenza, la nostra sovranità e la dignità del popolo ucraino. E dobbiamo garantire proprio queste condizioni".