ULTIME NOTIZIE 18 MARZO 2026

Zelensky a Madrid, Sanchez: "Niente può farci dimenticare l'Ucraina"

Madrid, 18 mar. (askanews) - "Vorrei dirti, caro Volodymyr, che questo incontro ha un significato molto speciale per il momento e il contesto in cui si svolge. Non possiamo negare che oggi la crisi in Medio Oriente monopolizzi in gran parte il dibattito globale, domini tutti i titoli dei giornali e catturi l'attenzione di tutti. Ed è proprio per questo motivo che desidero dirti, presidente, e desidero anche dire al governo dell'Ucraina e alla società ucraina, che nulla e nessuno ci farà dimenticare ciò che sta accadendo in Ucraina e che manterremo il nostro sostegno al popolo ucraino con la stessa intensità del primo giorno": lo ha dichiarato il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, in conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in visita a Madrid, terza tappa del suo tour diplomatico europeo dopo Parigi, la settimana scorsa, e Londra martedì.

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