Zelensky a Dublino, premier Irlanda: lavoriamo per Ucraina in Ue

Milano, 12 nov. (askanews) - "Stiamo lavorando per compiere il maggior numero possibile di progressi nel percorso dell'Ucraina verso l'adesione all'Unione europea durante il nostro mandato. Abbiamo avviato tre capitoli negoziali e faremo tutto il possibile per garantire che i restanti due vengano avviati prima della fine della presidenza". Lo ha detto il primo ministro irlandese Micheal Martin accogliendo a Dublino il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che qui parteciperà a un vertice europeo.

Zelensky, che ha informato Martin sugli ultimi negoziati di pace guidati dagli Stati Uniti, dovrebbe incontrare giovedì a Dublino gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, al termine dei loro colloqui in Russia.