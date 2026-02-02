ULTIME NOTIZIE 02 FEBBRAIO 2026

ZEISS a MIDO annuncia prime lenti sui principi delle neuroscienze

Milano, 2 feb. (askanews) - Vedere bene incide profondamente sulla qualità della vita quotidiana: non significa solo mettere a fuoco le immagini, ma sentirsi più concentrati e presenti. In altre parole, stare bene. È proprio in risposta a questo scenario che ZEISS ha scelto di presentare in anteprima a MIDO 2026, il più grande evento internazionale dedicato all'eyewear in corso a Fiera Milano, le sue più recenti innovazioni. Abbiamo parlato con Roberta Celin - Communication Manager di ZEISS Vision Care:

"Le novità si alternano tra area lenti e area strumentazione a disposizione per l'ottico per individuare, per monitorare i parametri principali e davvero crediamo di riuscire ad avere un'offerta che possa fare la differenza, basata sull'innovazione in primis e basata anche su una responsabilità sociale, perché tutti i nostri processi produttivi, piuttosto che tutte le nostre scelte, sono comunque scelte fatte con un occhio di attenzione sia l'ambiente sia la responsabilità sociale".

Protagonista in fiera ZEISS ClearMind: una nuova generazione di lenti per l'uso quotidiano progettata per offrire una visione estremamente nitida e, allo stesso tempo, aiutare a ridurre il carico cognitivo, con un impatto positivo sulla concentrazione e sul benessere complessivo della persona. È poi intervenuto Marco Locatelli - Product Manager Lenses ZEISS Vision Care:

"Le lenti ClearMind si basano su una tecnologia chiamata NeuroOptics Technology che tiene in considerazione il carico cognitivo. Abbiamo eseguito degli studi scientifici sul carico cognitivo sfruttando degli elettroencefalogrammi e anche degli eye tracker per la verifica dei movimenti oculari che ci hanno permesso di ridisegnare la superficie della lente e quindi andare a intervenire su tutte quelle aree di aberrazione, aree esterne alla zona funzionale che possono andare a causare difficoltà di visione o anche affaticamento a livello cognitivo".

Le novità presentate a MIDO 2026 raccontano l'impegno continuo di ZEISS nel trasformare la tecnologia in un alleato concreto del benessere quotidiano.

