ULTIME NOTIZIE 26 GIUGNO 2026

Zaporizhzhia sotto attacco, missili e droni russi sulla città

Zaporizhzhia (Ucraina), 26 giu. (askanews) - I soccorritori sono al lavoro a Zaporizhzhia dopo un attacco con missili e droni che ha colpito la città nel sud dell'Ucraina. Secondo le autorità regionali, sono stati danneggiati un edificio adibito a uffici, alcuni magazzini e diversi veicoli parcheggiati. Le squadre di emergenza hanno evacuato le persone rimaste coinvolte e messo in sicurezza l'area.

Il capo dell'amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov, ha riferito che almeno nove persone sono rimaste ferite, aggiungendo che il bilancio delle vittime dell'attacco è in continuo aggiornamento.

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