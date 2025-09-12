ULTIME NOTIZIE 12 SETTEMBRE 2025

Zapad-2025, immagini dell'esercitazione congiunta Russia-Bielorussia

Roma, 12 set. (askanews) - Nelle immagini fornite dal ministero della Difesa russo, l'esercitazione congiunta, militare e navale delle forze di Russia e Bielorussia.

Mosca ha dichiarato che le operazioni si stanno svolgendo in campi d'addestramento in entrambi i paesi e nelle acque del Mar Baltico e del Mare di Barents.

Secondo il ministero, l'esercitazione, denominata "Zapad-2025". rappresenta la fase finale dell'addestramento congiunto tra le forze armate dei due paesi che ha avuto luogo quest'anno.

