Zalone e "La prostata inflamada", un brano in spagnolo maccheronico

Milano, 18 dic. (askanews) - "La prostata inflamada": Checco Zalone lancia un nuovo brano accompagnato da un videoclip diretto da Gennaro Nunziante, regista dei suoi primi quattro film e di "Buen Camino", l'attesa commedia in uscita nei cinema il 25 dicembre distribuita da Medusa Film.

Il video musicale, giocato su un testo ironico e cantato in spagnolo maccheronico, è stato lanciato in anteprima come dono di Natale anticipato di Checco Zalone per il suo pubblico in attesa dell'arrivo in sala del nuovo film.

"Buen Camino" è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta.