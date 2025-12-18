ULTIME NOTIZIE 18 DICEMBRE 2025

Zalone e "La prostata inflamada", un brano in spagnolo maccheronico

Milano, 18 dic. (askanews) - "La prostata inflamada": Checco Zalone lancia un nuovo brano accompagnato da un videoclip diretto da Gennaro Nunziante, regista dei suoi primi quattro film e di "Buen Camino", l'attesa commedia in uscita nei cinema il 25 dicembre distribuita da Medusa Film.

Il video musicale, giocato su un testo ironico e cantato in spagnolo maccheronico, è stato lanciato in anteprima come dono di Natale anticipato di Checco Zalone per il suo pubblico in attesa dell'arrivo in sala del nuovo film.

"Buen Camino" è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi