ULTIME NOTIZIE 29 MAGGIO 2026

Zaia: "Salvini è segretario a tutti gli effetti"

Roma, 29 mag. (askanews) - "Salvini è stato eletto un anno fa ed è segretario a tutti gli effetti e continuerà a fare il segretario" della Lega. Così Luca Zaia tronca le voci e le indiscrezioni di cui gli chiede conto Francesca Biagiotti nell'edizione odierna de "L'intervista", la rubrica di rainews 24 con le interviste ai big della politica tra personale e politico. Oggi è il turno di Luca Zaia. In onda oggi alle 14.30 e 20.30 su Rainews24. Sono già andate in onda le interviste a Carlo Calenda, Giuseppe Conte, Bonelli e Fratoianni, Lupi.

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