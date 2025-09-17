ULTIME NOTIZIE 17 SETTEMBRE 2025

Yulia Navalnaya: "Alexei è stato avvelenato, ho le prove"

Roma, 17 set. (askanews) - Alexei Navalny "è stato avvelenato", ha dichiarato la vedova dell'oppositore russo, Yulia Navalnaya, sui suoi profili social. "Siamo riusciti a trasferire all'estero campioni biologici di Alexei fatti uscire di contrabbando - ha raccontato in un video - laboratori di due paesi diversi hanno condotto analisi e indipendentemente l'uno dall'altro, hanno concluso che è stato avvelenato".

Secondo la vedova di uno dei principali oppositori del leader russo Vladimir Putin, i risultati ottenuti sono "di pubblica importanza": "Devono essere pubblicati", ha detto, aggiungendo: "Meritiamo tutti di sapere la verità".

Nel video parla anche delle dure condizioni in cui è stato tenuto in prigione. Il marito è morto in una colonia penale artica a febbraio 2024. Secondo la versione della Russia si sarebbe sentito male dopo una passeggiata. Aveva 47 anni. Una versione sempre respinta da Yulia e dalla famiglia di Navalny che hanno continuato a accusare il regime di Putin di averlo ucciso.

