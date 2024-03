Yulia Navalnaya ai russi: "Non arrendetevi. La Russia sarà libera"

Roma, 19 mar. (askanews) - Yulia Navalnaya, la vedova di Alexei Navalny, ha invitato i russi che si oppongono al presidente Vladimir Putin a "lavorare più duramente che mai" dopo l'esito delle presidenziali che lo hanno portato al quinto mandato al Cremlino.

"Non dobbiamo rinunciare a questo lavoro", ha aggiunto, "piuttosto fare scorta di pazienza e andare avanti". "Non arrendetevi - ha sottolineato - la Russia sarà libera". Navalnaya ha elogiato anche le migliaia di persone che, all'interno e all'esterno della Russia, hanno risposto al suo appello a formare lunghe code ai seggi elettorali per mostrare la loro opposizione a Putin a mezzogiorno dell'ultimo giorno di voto.