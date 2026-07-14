Yemen, sostenitori Houthi in piazza dopo presunti raid sauditi a Sanaa

Sanaa, 14 lug. (askanews) - Sostenitori degli Houthi si radunano in piazza Al-Sabeen, nella capitale yemenita Sanaa, per protestare contro quelli che il gruppo di ribelli sostenuti dall'Iran ha denunciato come raid aerei sauditi diretti all'aeroporto della capitale yemenita per esortare le forze armate yemenite a rispondere.

Lunedì 13 luglio i ribelli Houthi dello Yemen hanno lanciato attacchi contro l'Arabia Saudita, dopo averla accusata di aver colpito l'aeroporto della capitale Sanaa da loro controllata riaccendendo così il conflitto yemenita dopo anni di tregua.

Secondo Mohammed al-Farah, membro dell'ufficio politico del gruppo, gli Stati Uniti starebbero spingendo l'Arabia Saudita verso una nuova guerra contro il movimento yemenita Ansar Allah, noto come Houthi. "Spingere l'Arabia saudita alla guerra contro lo Yemen non è nell'interesse degli stessi Stati Uniti", ha dichiarato l'esponente Houthi, lasciando intendere che una nuova escalation potrebbe portare alla chiusura dello Stretto di Bab al-Mandab, con il rischio di un forte aumento dei prezzi mondiali del petrolio.