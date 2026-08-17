ULTIME NOTIZIE 17 AGOSTO 2026

Yemen, Onu preoccupata per rischio ritorno conflitto su "vasta scala"

Ginevra, 17 ago. (askanews) - L'Onu si è detta preoccupata dal crescente bilancio di ostilità nello Yemen e ha chiesto di mettere fine a "qualsiasi azione che rischi di far precipitare nuovamente lo Yemen in un conflitto su vasta scala". L'appello segue l'avvertimento lanciato dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Tuerk, secondo cui il Paese rischia di tornare a un "conflitto su vasta scala". Lo Yemen, teatro di oltre un decennio di guerra civile, il mese scorso è diventato l'ultimo Paese a essere trascinato nel conflitto mediorientale, dopo che gli Houthi - sostenuti dall'Iran - hanno infranto la tregua del 2022 con il governo appoggiato dall'Arabia Saudita, intensificando gli attacchi contro le aree controllate da quest'ultimo.

Shabia Mantoo, Portavoce dell'Onu per i diritti umani: "Siamo preoccupati per il crescente bilancio legato all'escalation di ostilità in Yemen. Dal 6 agosto sono state segnalate almeno 17 vittime civili causate dagli attacchi di Ansar Allah nelle aree controllate dal governo. A fine luglio sono state registrate due vittime nelle aree controllate da Ansar Allah", ha dichiarato.

"È fondamentale che tutte le parti rispettino il diritto internazionale umanitario e le norme sui diritti umani. Devono astenersi da attacchi contro civili e beni civili e adottare tutte le precauzioni possibili per evitare morti e feriti tra la popolazione civile, nonché danni ai beni civili", ha aggiunto.

"Invitiamo tutte le parti a sospendere immediatamente qualsiasi azione che rischi di far precipitare nuovamente lo Yemen in un conflitto su vasta scala. Invitiamo tutte le parti a ridurre le tensioni e a risparmiare al popolo yemenita ulteriori sofferenze. La popolazione dello Yemen ha già sofferto fin troppo a causa delle devastanti conseguenze di anni di conflitto, sfollamenti e crisi umanitaria", ha concluso.

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