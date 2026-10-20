Yemen, gli Houthi rivendicano la conquista di un monte strategico

Taiz (Yemen), 20 ott. (askanews) - Nuovi combattimenti nello Yemen, dove i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno diffuso queste immagini che mostrerebbero gli scontri con le forze appoggiate dall'Arabia Saudita e la conquista del monte Jabal Han, posizione strategica a ovest di Taiz, che domina un'importante via di collegamento verso il sud del Paese.

La città, la terza dello Yemen, è sotto assedio dall'inizio di ottobre. Le Nazioni Unite chiedono l'immediato accesso degli aiuti umanitari, denunciando il rischio di una catastrofe per la popolazione civile. Secondo l'ONU, tra agosto e ottobre nella regione sono stati uccisi almeno 32 civili, tra cui 14 bambini. L'Organizzazione mondiale della sanità avverte che gli ospedali rischiano di esaurire carburante e medicinali.