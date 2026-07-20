Yemen, gli Houthi annunciano blocco navale contro Riad

Sanaa, 20 lug. (askanews) - I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, annunciano un blocco navale contro l'Arabia Saudita.

La dichiarazione è arrivata da Sanaa, attraverso il portavoce militare Yahya Saree, dopo uno scambio di colpi tra le due parti la scorsa settimana.

"Le forze armate yemenite - afferma Yahya Saree, portavoce militare dei ribelli Houth - annunciano un blocco navale contro il nemico saudita criminale, secondo il principio dell'occhio per occhio, con effetto immediato dalla pubblicazione di questo comunicato".

Gli Houthi accusano Riad di mantenere un blocco contro lo Yemen e rivendicano il diritto di rispondere con una misura analoga. "Affermiamo il diritto del nostro grande popolo - prosegue - di rispondere al blocco con un blocco, e all'escalation totale con un'escalation totale. Così questa equazione viene sancita".

Il portavoce ha poi minacciato una risposta più ampia in caso di nuove mosse saudite. "Le forze armate yemenite confermano la loro piena preparazione a tutte le opzioni. Qualsiasi atto folle del nemico saudita irresponsabile, nel quadro di un'escalation totale, sarà affrontato con un'escalation globale e decisiva".

L'annuncio alza la tensione intorno alle rotte marittime della regione, già segnate dagli attacchi Houthi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden.