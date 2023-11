Yellen: Rischi per economia globale se conflitto Gaza si espande

Milano, 14 nov. (askanews) - "Abbiamo parlato dei rischi per le prospettive economiche globali, e credo che ci fosse un'opinione fortemente condivisa secondo cui è importante che tutti noi lavoriamo per fare tutto il possibile per contenere il conflitto tra Israele e Hamas in modo che non diventi un conflitto regionale di confine. Se ciò accadesse, potrebbe comportare rischi per le prospettive globali di cui tutti noi saremmo preoccupati". Lo ha detto il segretario al Tesoro degli Usa, Janet Yellen, nel corso dell'Apec, il vertice dei paesi della cooperazione Asia-Pacifico in corso a San Francisco. "Non abbiamo ancora visto un grande impatto economico per ciò che sta accadendo, ma siamo preoccupati e in generale consideriamo fondamentale non vedere il conflitto espandersi", ha concluso Yellen.