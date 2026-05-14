ULTIME NOTIZIE 14 MAGGIO 2026

Xi vede Trump: "Programma Maga e rinnovamente Cina possono coesistere"

Pechino, 14 mag. (askanews) - Il leader cinese Xi Jinping ha dichiarato che il rinnovamento della Cina e il programma del movimento MAGA possono coesistere, durante un discorso pronunciato in occasione di un banchetto organizzato al termine dei suoi colloqui con il presidente americano Donald Trump.

"I popoli cinese e americano sono entrambi grandi popoli. La realizzazione del grande rinnovamento della nazione cinese e il movimento MAGA (Make America Great Again) possono benissimo coesistere, sostenersi a vicenda nel raggiungimento dei propri obiettivi e contribuire al benessere di tutto il mondo", ha affermato Xi.

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