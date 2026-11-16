Xi-Trump-Putin, Pechino: "Al vertice si discuterà di pace mondiale"

Pechino, 16 nov. (askanews) - La "pace mondiale" e la stabilità dei rapporti tra le grandi potenze saranno al centro del primo vertice trilaterale tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin, in programma giovedì 19 novembre a Shenzhen, in Cina, a margine del summit APEC.

Lo annuncia la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, secondo cui l'incontro avrà un'importanza storica. Pechino non ha però precisato l'agenda dei colloqui. Washington ha indicato tra i possibili argomenti la riduzione degli arsenali nucleari e la guerra in Iran, mentre secondo funzionari americani Trump non dovrebbe affrontare il conflitto in Ucraina. Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha riferito che Xi Jinping avrebbe espresso contrarietà a discutere del conflitto senza la partecipazione degli europei.

Sul disarmo nucleare, la posizione cinese è nota: Pechino chiede che siano prima Stati Uniti e Russia, che possiedono arsenali molto più grandi, a ridurre le proprie armi atomiche.

Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese: "Si tratta del primo incontro faccia a faccia tra i capi di Stato di Cina, Russia e Stati Uniti. I leader avranno uno scambio approfondito di opinioni sulla salvaguardia della pace mondiale e sulla promozione della stabilità strategica nei rapporti tra le grandi potenze, un confronto che avrà un'importanza storica. Cina, Russia e Stati Uniti sono tutti membri fondatori delle Nazioni Unite e membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Storicamente, i tre Paesi hanno combattuto fianco a fianco per ottenere la vittoria nella guerra mondiale contro il fascismo".

"Nelle circostanze attuali, i tre Paesi hanno una grande responsabilità nel lavorare insieme per affrontare le sfide globali e promuovere la pace e la stabilità nel mondo. Rafforzare la comunicazione tra Cina, Russia e Stati Uniti, gestire le loro divergenze e stabilizzare le loro relazioni risponde agli interessi dei tre Paesi, corrisponde anche alle aspettative della comunità internazionale, contribuisce alla stabilità mondiale e favorisce il dialogo e la cooperazione".