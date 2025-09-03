ULTIME NOTIZIE 03 SETTEMBRE 2025

Xi Jinping: l'aspirazione alla pace non può essere soppressa

Pechino, 3 set. (askanews) - "La fede nella giustizia non può essere scossa, l'aspirazione alla pace non può essere repressa e il potere del popolo non può essere sconfitto". Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping durante un ricevimento a Pechino a cui hanno partecipato il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un. "Non dobbiamo mai tornare alla legge della giungla, dove i forti predano i deboli", ha aggiunto nel discorso tenuto in occasione dell'80° anniversario della vittoria della Cina sul Giappone nella Seconda guerra mondiale.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi