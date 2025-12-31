ULTIME NOTIZIE 31 DICEMBRE 2025

Xi Jinping in discorso fine anno: riunificazione Taiwan inarrestabile

Pechino, 31 dic. (askanews) - In un discorso di fine anno alla nazione e poco dopo che l'esercito cinese ha annunciato la fine delle esercitazioni con fuoco vivo intorno a Taiwan, il presidente cinese Xi Jinping ha parlato di "riunificazione irreversibile" dell'isola de facto indipendente con la Cina.

"I popoli su entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan sono legati da vincoli di sangue e parentela. La riunificazione della nostra madrepatria, una tendenza dei nostri tempi, è inarrestabile", ha dichiarato Xi Jinping.

