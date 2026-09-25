Xi Jinping a cena alla Casa Bianca con Trump e i big tech Usa

Washington, 25 set. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump con al fianco la first lady Melania ha accolto alla Casa Bianca il presidente cinese Xi Jinping e sua moglie Peng Liyuan per la cena di Stato in suo onore.

Le due coppie hanno posato per le fotografie di rito sui gradini prima di entrare nella East Room, dove si è tenuto il ricevimento.

Trump ha riunito a cena anche alcuni dei più importanti amministratori delegati americani, a testimonianza di quanto le due maggiori economie mondiali restino intrecciate anche mentre competono per il primato nelle tecnologie emergenti. Tra gli ospiti, i vertici di alcune delle aziende al centro della corsa globale all'Ia. Dal ceo di OpenAI Sam Altman ad Elon Musk nella sua veste di imprenditore di Tesla, SpaceX e xAI, dall'ad di Nvidia Jensen Huang all'ex responsabile della Casa Bianca per Ia e criptovalute David Sacks.

La serata ha messo in evidenza anche la dipendenza di molte grandi imprese americane dalla produzione cinese. Per Apple, rappresentata da Tim Cook, la Cina resta uno dei principali mercati e il centro della sua struttura manifatturiera, nonostante il progressivo spostamento di parte della produzione verso l'India. Anche Tesla continua a dipendere fortemente dalla Cina per produzione e vendite: prima della cena Musk ha definito la fabbrica di Shanghai un "gioiello".