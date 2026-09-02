ULTIME NOTIZIE 02 SETTEMBRE 2026

Xi al Cairo da al-Sisi, prima visita in Egitto dopo dieci anni

Il Cairo, 2 set. (askanews) - Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha ricevuto al palazzo Ittihadiya del Cairo il leader cinese Xi Jinping, alla sua prima visita in Egitto da dieci anni.

La visita - aperta con una cerimonia con guardia d'onore - arriva mentre Pechino cerca di rafforzare la propria influenza in Medio Oriente e i Paesi della regione ridisegnano i loro rapporti dopo la guerra tra Stati Uniti e Iran. L'Egitto, storico partner di Washington e tra i maggiori beneficiari degli aiuti militari americani, negli ultimi anni ha intensificato anche i rapporti economici e militari con la Cina, cercando di muoversi con maggiore autonomia tra le due potenze.

I colloqui dovrebbero riguardare il conflitto e le sue ricadute sulla sicurezza del commercio marittimo, ma anche nuovi accordi economici tra i due Paesi, dai trasporti all'intelligenza artificiale fino alla manifattura.

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