Women Economic Forum Europe, Corazza: oggi l'urgenza è l'Ucraina

Tabiano, 25 set. (askanews) - "Questo primo Women Economic Forum Europa che si tiene qui nel Castello di Tabiano, organizzato con Tabiano Talks, è un evento completamente diverso da tutti quelli che organizzo nel mondo È un evento che vuole dire che noi donne ci siamo. Ci siamo per sostenere l'Europa, per rafforzarla e per essere dei leader capaci di avere un impatto positivo in Europa ma anche al di fuori". Lo ha dichiarato Chiara Corazza, presidente del Women Economic Forum Europe, durante la due giorni di incontri con aziende e relatori delle principali istituzioni che si è tenuta al Castello di Tabiano.

"In questo momento l'urgenza, la tragica urgenza, è la situazione in Ucraina. L'Ucraina ha bisogno di noi e se l'Ucraina ci chiama, noi donne leader, siamo capaci di rispondere in modo efficace e concreto con degli aiuti economici, con degli investimenti a tutti i livelli e che interessano grandi, medie e piccole imprese mettendo davanti l'eccellenza del nostro territorio ed i suoi talenti. Vedrete che quando delle donne si mobilitano tutte insieme e con il potere di fare allora le cose possono davvero cambiare".