WMC, Motorola: importante esserci, sono momenti di innovazione

Barcellona, 3 mar. (askanews) - "È ancora molto importante esserci, anche per concentrare momenti di innovazione. È un momento in cui non ci sono più delle grandi occasioni per viaggiare, per fare vedere in maniera differente i prodotti, all'interno di una fiera così importante sulla tecnologia. Qui anche voi giornalisti potete vedere tutto il concentrato della tecnologia delle aziende. Quindi è ancora più importante raccontarla all'interno in modo tale da essere più fruibile per tutti, indipendentemente dal momento. Noi ci prepariamo ogni anno, un anno prima, per poi portare il meglio all'interno di questo contesto". Lo ha detto ad askanews Giorgia Bulgarella, responsabile marketing di Motorola Italia, spiegando oggi qual è il senso e il valore per le aziende tecnologiche di prendere parte oggi a un evento come il Mobile World Congress di Barcellona.