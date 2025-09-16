ULTIME NOTIZIE 16 SETTEMBRE 2025

Windsor si prepara a Trump, fra residenti e turisti divisi

Londra, 16 set. (askanews) - I britannici si preparano all'arrivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si recherà anche a Windsor per incontrare Re Carlo III. Molti si dicono scontenti del suo arrivo, ritenendolo "inidoneo" a guidare un Paese come l'America e criticando le sue politiche "da bullo", qualcuno invece sostiene che la gente è impaziente di vedere l'incontro del presidente con la famiglia reale, e attende in particolare l'arrivo di Melania.

"Non sono affatto felice di Trump come Presidente. E, di conseguenza, non sono felice di vederlo in questo Paese" afferma

un pensionato e residente a Windsor. "Non credo che sia onesto, le sue politiche sono in molti casi puro bullismo. È un sessista. E non è il tipo di persona che dovrebbe guidare un Paese come l'America".

"Sono molto infelice - dice una donna - da un lato, abbiamo Lord Mandelson che è stato licenziato perché era un buon amico di Epstein. Eppure l'altro buon amico di Epstein sta venendo a Windsor a grandi spese del pubblico britannico per una visita di Stato. Non sono affatto felice di averlo qui".

Un'altra donna in visita a Windsor invece sostiene: "Questa è la seconda visita di stato ed è il presidente dell'America, uno dei nostri più grandi alleati,... e sta portando qui Melania. E lei ha molto potere, è una grande First Lady... Sarebbe bello se potessimo tutti sederci per un buon tè pomeridiano con panini e torte e avere una discussione civile, e se il signor Putin venisse ad assaggiare dei panini all'uovo con maionese o una fetta di Victoria sponge cake e dicesse 'ora insomma finiamola, ok. Ora basta'"...

