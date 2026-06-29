Wimbledon, la lunga coda per vedere giocare Serena Williams

Milano, 29 giu. (askanews) - Tende, sedie da campeggio e ore di attesa pur di conquistare un posto sugli spalti di Wimbledon. Decine di appassionati hanno trascorso la notte in coda davanti ai cancelli dello Slam londinese, sperando di assistere ai match più attesi del torneo.

Tra questi c'è il ritorno di Serena Williams, in programma martedì 30 giugno. Per molti tifosi è un'occasione unica per rivedere una delle più grandi campionesse della storia del tennis. "Per me è la più grande di sempre, almeno nel tennis femminile. Sono americano, l'ho vista crescere e volevo esserci per il suo ritorno sul palcoscenico più importante", aggiunge il tifoso americano.

La celebre "Queue" di Wimbledon permette agli spettatori di acquistare i biglietti il giorno stesso, seguendo un sistema di numeri che consente di lasciare temporaneamente la fila senza perdere il proprio posto.

"Ti danno una tessera con il numero della coda. Così puoi andare a mangiare o in bagno e tornare senza perdere il tuo posto", spiega Lucky Moyle. C'è anche chi trasforma l'attesa in un momento di svago, tra partite a carte, caffè e perfino un brindisi. "Abbiamo dormito un po', giocato a carte, bevuto dello champagne. Eravamo preparate", raccontano Kelsey e Anna. Per molti tifosi, la lunga attesa fa ormai parte dell'esperienza di Wimbledon tanto quanto il torneo stesso.