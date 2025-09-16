ULTIME NOTIZIE 16 SETTEMBRE 2025

Willy Monteiro, Mattarella: ha diffuso senso di umanità e giustizia

Colleferro (Rm), 16 set. (askanews) - "Willy è un nostro ragazzo, ucciso da una violenza cieca, insensata, brutale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Colleferro nella cerimonia per commemorare la figura di Willy Monteiro Duarte, giovane italiano di origine capoverdiana, ucciso il 6 settembre del 2020 nel paese in provincia di Roma in un pestaggio di strada mentre tentava di difendere un amico e medaglia d'oro al valore civile alla memoria. "Chi crede di affermarsi usando la violenza, facendo del male ad altri, cercando di sottomettere chi gli è vicino, è una persona destinata al fallimento", ha sottolineato.

"Un grande uomo di pace e civiltà come Martin Luther King - ha proseguito il capo dello Stato - ripeteva che l'odio moltiplica l'odio e la violenza moltiplica la violenza. Poc'anzi, parole simili ha detto la signora Duarte. È così: all'interno delle società e nel mondo, la pace, anche a livello internazionale, nasce da questo modo di pensare e di comportarsi. L'umanità celebra da sempre le persone che con la loro vita e con i loro gesti hanno diffuso senso di umanità, di giustizia, passione. Tra loro c'è Willy Monteiro Duarte".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi