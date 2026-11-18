Mumba, 18 nov. (askanews) - Il principe William e la principessa Kate di Gran Bretagna si sono uniti ai finalisti dell'Earthshot Prize e ad altre celebrità sul tappeto verde a Mumbai, in India, in vista della cerimonia di premiazione annuale dell'organizzazione benefica.

Per la coppia reale la visita in India di tre giorni è il primo grande viaggio insieme dopo la malattia di Catherine. Cinque vincitori in diverse categorie riceveranno 1 milione di sterline (0,3 milioni di euro) per ampliare il loro lavoro. Parlando sul tappeto verde, l'ambasciatore globale del premio, Steve Irwin, ha affermato che il premio "sta passando dalle parole ai fatti" e sta unendo le persone verso un "obiettivo comune".