ULTIME NOTIZIE 16 NOVEMBRE 2026

William e Kate in India, giocano a cricket e girano in metro a Mumbai

Mumbai (India), 16 nov. (askanews) - Il principe William e la consorte, la principessa Kate, prendono la metropolitana di Mumbai durante una visita guidata nella capitale finanziaria indiana. Poco prima hanno giocato una partita di "gully cricket" - ovvero cricket di strada - con alcune star locali. Il principe del Galles ed erede al trono britannico è arrivato in India lunedì per una visita di tre giorni, nel corso della quale conferirà l'Earthshot Prize - il premio per l'ambiente da lui istituito nel 2020 - e sarà ricevuto, insieme alla moglie, dal primo ministro indiano Narendra Modi, mentre la loro ultima visita ufficiale nel Paese risale al 2016.

È questo inoltre il primo viaggio ufficiale all'estero per la coppia reale britannica dopo quattro anni e dopo che le cure contro il cancro hanno limitato gli spostamenti internazionali della duchessa. "Catherine e io siamo felici di essere in India per la cerimonia di consegna del premio Earthshot", ha scritto sui social il principe del Galles, mentre secondo il programma ufficiale, a Mumbai visiteranno anche uno studio cinematografico di Bollywood.

L'India "sta diventando uno dei luoghi più attivi al mondo in termini di innovazione ambientale, con persone che, ovunque, mettono a punto soluzioni pratiche per affrontare le sfide più complesse che tutti noi ci troviamo davanti", ha sottolineato ancora William. Uno dei problemi persistenti in India è l'inquinamento atmosferico, di cui la coppia reale farà esperienza diretta durante la visita di mercoledì a Nuova Delhi, su invito di Modi.

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