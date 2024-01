Willem Dafoe: "Povere Creature!" è un film sulle seconde chance

Milano, 19 gen. (askanews) - Anteprima italiana a Milano per "Povere Creature!", il film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Willem Dafoe e Mark Ruffalo che sarà nei nostri cinema dal 25 gennaio. Una pellicola attesissima, quattro mesi dopo il Leone d'oro alla Mostra del cinema di Venezia e i recenti Golden Globe per il miglior film commedia e all'attrice americana, musa di Lanthimos, con la quale ha girato ben tre film.

Ed era grande l'attesa anche alla prima milanese alla Fondazione Prada dove hanno sfilato tanti vip, da Gianna Nannini a Vinicio Capossela e Alessandro Cattelan. Ma le luci dei riflettori erano tutte per il protagonista del film, Willem Dafoe: "È un film bellissimo, il set è stato meraviglioso. Una caratteristica molto specifica del mio personaggio è che ha un trucco molto pesante, visto che è sfigurato - ha spiegato l'attore americano - E' un uomo di scienza che usa il suo vissuto difficile per realizzare qualcosa di positivo offrendo una seconda possibilità a una donna, Bella, e a se stesso attraverso di lei".

In "Povere Creature!" Dafoe, truccato come un Frankenstein, è uno scienziato dell'età vittoriana che riporta in vita un donna, impiantandole il cervello della creatura che aveva in grembo prima di suicidarsi. Tra il barocco, per la sovrabbondanza di tutto, e l'espressionista, per le scelte di fotografia, il film racconta, spesso con umorismo, la scoperta del mondo e il processo di emancipazione della donna creata in laboratorio dal personaggio interpretato da Dafoe.

Da decenni tra gli attori più richiesti dal cinema d'autore, il protagonista di Platoon è diventato anche una fonte d'ispirazione per il regista greco Lanthimos.

"Sai, ho lavorato di nuovo con lui e anche con Emma in un altro film (intitolato "And", ndr) che probabilmente non uscirà per un po'. E' un buon momento per me dopo lo sciopero che ha bloccato un po' tutto, ma ormai abbiamo superato quel periodo e sono felice di essere tornato a lavorare", ha concluso.

