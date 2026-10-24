When There is No More Music to Write a Fondazione ICA Milano

Milano, 24 ott. (askanews) - Da lunedì 26 ottobre a sabato 19 dicembre 2026, Fondazione ICA Milano presenta When There is No More Music to Write, prima mostra personale dedicata al lavoro di Eric Baudelaire in un'istituzione italiana, a cura di Chiara Nuzzi e Alberto Salvadori. Il progetto nasce dall'incontro tra la ricerca cinematografica dell'artista francese e il percorso artistico e personale del compositore statunitense Alvin Curran, figura centrale della sperimentazione musicale internazionale e protagonista di una stagione culturale che ha trovato a Roma, negli anni Sessanta e Settanta, uno dei suoi contesti più fertili.

Introdotto da Chiara Nuzzi, Eric Baudelaire ha raccontato ad askanews come ha incontrato Alvin Curran e la genesi del progetto. L'improvvisazione, il lavoro collettivo, l'utilizzo di oggetti e suoni quotidiani, l'amplificazione elettronica e il rapporto con lo spazio e il pubblico sono elementi centrali della pratica di Curran che emergono nella trilogia filmica When There Is No More Music to Write and Other Roman Stories (2022) presente con una prima opera al piano terra della fondazione e altre due in successione nella sala centrale al primo piano. Oltre ai racconti in prima persona del compositore, la trilogia procede attraverso episodi laterali, materiali frammentari e coincidenze apparentemente casuali, utilizzati da Baudelaire per approcciare la storia da prospettive non convenzionali utilizzando materiali girati in Super 8, filmati d'epoca, materiali d'archivio, registrazioni sonore.

Nella sala al primo piano Four Flat Tires (2022), conduce lo spettatore alla mattina in cui le Brigate Rosse rapirono Aldo Moro attraverso la storia di Antonio Spiriticchio, fioraio romano che era solito vendere i propri fiori all'incrocio in cui Moro venne rapito. A partire da questo episodio secondario, Baudelaire costruisce una narrazione nella quale un evento storico di portata nazionale viene osservato attraverso una vicenda individuale, fatta di casualità, assenze e possibilità. Segue In The Lost Score (2022) dove l'artista si concentra invece sul rapporto tra Alvin Curran e il cinema. Michelangelo Antonioni aveva commissionato a Curran la colonna sonora di Zabriskie Point (1970), ma nella versione finale americana lo studio impose la musica dei Pink Floyd per quasi tutta la durata del film. Un frammento di sette minuti proveniente dalla colonna sonora originale di Curran, a lungo ritenuta persa, fu riscoperto durante le ricerche per la trilogia. Nell'opera di Baudelaire il brano è giustapposto al footage del film di Antonioni, dando vita a una nuova relazione tra immagini e musica e riportando alla luce un episodio della storia della sperimentazione musicale e cinematografica italiana. Attorno alla trilogia cinematografica la mostra presenta una selezione di materiali d'archivio raccolti e organizzati dallo storico della musica Maxime Guitton, una serie di opere grafiche di Eric Baudelaire e la prima collaborazione fra il regista e il compositore, Walk the Way Home.

Per l'occasione, Fondazione ICA Milano rinnova un'importante collaborazione istituzionale con Fondazione Prada, che presenta al Cinema Godard tre film di Baudelaire, in programma da venerdì 23 a domenica 25 ottobre 2026. L'ultimo appuntamento prevede una conversazione in inglese tra l'artista e Alberto Salvadori, direttore di Fondazione ICA Milano, introdotta da Chiara Costa, Head of Programs di Fondazione Prada. in occasione dell'opening della mostra il 26 ottobre si terrà un concerto di improvvisazione musicale di Alvin Curran con Angelo Farro.

Intesa Sanpaolo è sponsor ufficiale di Fondazione ICA Milano, Valsoia ed Enel supportano la programmazione e le attività.