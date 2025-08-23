ULTIME NOTIZIE 23 AGOSTO 2025

West Nile, Rocca: raggiunto picco, ora comincia il calo

Rimini, 23 ago. (askanews) - "Il picco" dei contagi del virus West Nile "credo sia stato oramai raggiunto e ora dovremmo avere dei numeri in calo". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenuto al Meeting di Rimini.

"Da subito si è costituita una taskforce a livello regionale - ha spiegato Rocca - è venuto anche il ministero a verificare la modalità di lavoro, che per quanto ci riguarda è un modello.

Credo che il picco sia stato ormai raggiunto, dovremmo avere dei numeri a calare nei prossimi giorni e settimane. Quello che abbiamo fatto - ha aggiunto il governatore del Lazio - è anche aver messo a disposizione dei comuni risorse a sufficienza per poter fare disinfestazioni e consentire comportamenti virtuosi".

"Purtroppo la diffusione quest'anno ha avuto dei numeri leggermente superiori, ma dovremmo aver toccato ormai la parte più alta", ha concluso Rocca.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi