West Nile, Rocca: raggiunto picco, ora comincia il calo

Rimini, 23 ago. (askanews) - "Il picco" dei contagi del virus West Nile "credo sia stato oramai raggiunto e ora dovremmo avere dei numeri in calo". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenuto al Meeting di Rimini.

"Da subito si è costituita una taskforce a livello regionale - ha spiegato Rocca - è venuto anche il ministero a verificare la modalità di lavoro, che per quanto ci riguarda è un modello.

Credo che il picco sia stato ormai raggiunto, dovremmo avere dei numeri a calare nei prossimi giorni e settimane. Quello che abbiamo fatto - ha aggiunto il governatore del Lazio - è anche aver messo a disposizione dei comuni risorse a sufficienza per poter fare disinfestazioni e consentire comportamenti virtuosi".

"Purtroppo la diffusione quest'anno ha avuto dei numeri leggermente superiori, ma dovremmo aver toccato ormai la parte più alta", ha concluso Rocca.