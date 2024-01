Wef, il ministro tedesco Lindner: "Ue non segua corsa ai sussidi Usa"

Roma, 19 gen. (askanews) - Intervenendo nell'ultimo giorno del World economic forum (Wef) di Davos, il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner ha invitato l'Unione europea a "evitare una corsa ai sussidi che non possiamo permetterci", avvertendo il blocco dei 27 che non si può solo seguire le mosse di politica economica degli Stati Uniti.

"Sono preoccupato che alcuni policy maker nell'Unione europea tendano a seguire gli Stati Uniti nel sovvenzionare quasi ogni cosa. Dobbiamo evitare una corsa ai sussidi che non possiamo permetterci", ha rimproverato Lindner, vice-cancelliere liberal democratico.

"Sono curioso di sapere se la prossima amministrazione Usa potrà continuare il modo in cui sostiene la propria economia. Mi chiedo se sia sostenibile pagare sovvenzioni così alte. Ma ciò che dobbiamo fare è migliorare le nostre condizioni strutturali per le nostre economie e fare ulteriori progressi sull'unione dei mercati capitali. Il nostro svantaggio competitivo paragonato agli Usa non sono le sovvenzioni, ma è il funzionamento del nostro mercato del private capital", ha aggiunto.