ULTIME NOTIZIE 28 MARZO 2026

Washington, maxi pupazzo contro Trump al corteo No Kings

Washington, 28 mar. (askanews) - Un gigantesco pupazzo gonfiabile che raffigura Donald Trump mentre defeca sulla Costituzione americana è stato esibito a Washington durante una manifestazione del movimento "No Kings", nei pressi del Lincoln Memorial. Le immagini mostrano il corteo anti-Trump della nuova giornata di mobilitazione lanciata negli Stati Uniti contro quella che i partecipanti definiscono una deriva autoritaria della presidenza. In piazza anche cartelli contro i "dittatori", caricature di leader politici e bandiere americane, ucraine e palestinesi.

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