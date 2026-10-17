Washington, Giorgio Mulè: "Rilanciare le relazioni transatlantiche"

Washington, 17 ott. (askanews) - "Il punto è quello di relazioni transatlantiche che vanno rilanciate. Oggi l'American Chamber abbiamo lanciato la sfida, che diventerà realtà, di una giornata ogni anno tra il Parlamento italiano e il Congresso americano che serva, non a celebrarsi ma a rinsaldare e a rilanciare le relazioni che vivono di scambi di deputati, dei parlamenti, dei governi". Lo ha detto il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè facendo il punto sulle relazioni transatlantiche in occasione dell'evento a Washington The Transatlantic Partnership at a Turning Point dedicato alla cooperazione tra Italia e Stati Uniti che si è tenuto per celebrare il 51° anniversario della NIAF (National Italian American Foundation).

Durante la sessione dei lavori tenutasi il 16 ottobre 2026 presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, è stato ufficialmente lanciato lo U.S.-Italy Trusted Tech Accelerator.

"È in questo modo che l'Italia e gli Stati Uniti riusciranno a progredire nelle loro relazioni, che vanno al di là delle amministrazioni politiche del momento, perché sono antiche di due secoli rispetto a ciò che sta accadendo oggi" ha proseguito Mulè.

C'è una realtà imprenditoriale ormai presente, statunitense ma di matrice italiana che cerca e vuole essere anche protagonista di queste nuove relazioni. "Ci sono spazi enormi di lavoro con loro, vanno però istradati soprattutto nel canale degli investimenti dell'attrazione di capitale, là dove l'innovazione e il capitale in America si incontrano, pensiamo al Nasdaq, alle grandi piattaforme di capitali che possono andare verso imprese italiane che hanno grandi idee ma spesso pochi capitali" ha concluso il vicepresidente della Camera.

Presenti all'evento tra gli altri anche l'Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti d'America Marco Peronaci, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, gli onorevoli Carlo Fidanza, Alessandro Cattaneo, Christian Di Sanzo, la senatrice Elena Murelli e Simone Crolla Managing Director, AmCham Italy.