ULTIME NOTIZIE 10 SETTEMBRE 2026

Wadephul: "La minaccia russa è diventata particolarmente tangibile"

Berlino, 10 set. (askanews) - Il tentato attacco ibrido all'aeroporto di Lipsia rientra "in un quadro di crescente aggressività russa nei confronti dell'Europa e della NATO". Lo ha affermato il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, in una conferenza stampa con il segretario generale della NATO Mark Rutte.

"Con quanto accaduto a Lipsia, la minaccia rappresentata dalla Russia è diventata particolarmente tangibile. Questo episodio si inserisce nel contesto delle crescenti aggressioni russe contro l'Europa e la NATO, che vanno dagli incidenti con i droni alle violazioni dello spazio aereo in numerosi dei nostri Stati membri sul fianco orientale. Non dobbiamo farci illusioni: la Russia non solo ci minaccia militarmente sul fianco orientale, ma continua senza pietà la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina. Assistiamo ancora a un numero crescente di attacchi ibridi, attacchi informatici, attività di sabotaggio, disinformazione e attacchi alle infrastrutture critiche", ha dichiarato Wadephul.

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