ULTIME NOTIZIE 01 OTTOBRE 2026

Wadephul a Roma, piantumato albero per 75 anni relazioni Italia-Germania

Roma, 1 ott. (askanews) - Il ministro degli Esteri della Repubblica Federale di Germania, Johann Wadephul, ospite d'onore alle celebrazioni per il Giorno dell'Unità Tedesca nella residenza dell'ambasciatore di Germania in Italia Thomas Bagger, ha presieduto alla piantumazione a Villa Almone del primo di 75 alberi nell'ambito dell'iniziativa che celebra il 75esimo anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania, intitolata "75 alberi per 75 luoghi". Presenti alla piantumazione anche Giangiacomo Calovini, presidente del gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Germania, che ha co-presieduto l'evento.

"La quecia che vedete qui - ha detto l'ambasciatore Bagger - è considerata un simboo di resistenza, solidità e forza. Seguiranno poi in tutto il Paese ulivi, aceri, corbezzoli, ciliegi, e gelsi. La nostra amicizia vogliamo coltivarla, rinnovarla e trasmetterla alla prossima generazione, proprio come questa quercia e tutti gli alberi che verranno piantati, per i nostri Paesi e per un'Europa unita e forte".

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