Von der Leyen su nuove sanzioni a Russia: è ora di chiudere il rubinetto

Bruxelles, 19 set. (askanews) -La Commissione Europea ha adottato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato, in un video messaggio, il 19esimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, avvertendo che "è ora di chiudere il rubinetto" energetico russo.

"Nelle ultime due settimane, i droni russi Shahed hanno violato lo spazio aereo della nostra Unione sia in Polonia che in Romania. Queste non sono le azioni di qualcuno che vuole la pace. Il presidente Putin ha ripetutamente intensificato la pressione e, in risposta, l'Europa sta aumentando la sua pressione. Per questo oggi presento il 19esimo pacchetto di sanzioni", ha dichiarato Von der Leyen.

"L'economia bellica russa è sostenuta dai proventi dei combustibili fossili. Vogliamo ridurre questi proventi. Per questo stiamo vietando le importazioni di GNL (Gas Naturale Liquefatto) russo nei mercati europei. È ora di chiudere il rubinetto".

"Ora perseguiremo coloro che alimentano la guerra della Russia acquistando petrolio violando le sanzioni. Prendiamo di mira raffinerie, commercianti di petrolio, aziende petrolchimiche di paesi terzi, compresa la Cina. In tre anni, i ricavi petroliferi russi in Europa sono diminuiti di oltre il 90%. Ora stiamo voltando pagina per sempre".

"Per la prima volta, le nostre misure restrittive colpiranno le piattaforme di criptovalute e proibiranno le transazioni in criptovalute. Stiamo inserendo nell'elenco le banche straniere collegate ai sistemi di pagamento alternativi russi e stiamo limitando le transazioni con entità in zone economiche speciali".

"Continueremo a utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per porre fine a questa brutale guerra. Invito ora gli Stati membri ad approvare rapidamente queste nuove sanzioni.

Vogliamo che la Russia abbandoni il campo di battaglia e si sieda al tavolo dei negoziati. E questo è il modo per dare una reale possibilità alla pace", ha concluso Von der Leyen.