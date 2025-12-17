ULTIME NOTIZIE 17 DICEMBRE 2025

Von der Leyen: "Prossimi giorni cruciali per i fondi all'Ucraina"

Strasburgo (Francia), 17 dic. (askanews) - "Non c'è atto più importante per la difesa europea che sostenere la difesa dell'Ucraina. I prossimi giorni saranno cruciali per garantire questo obiettivo. Sta a noi scegliere come finanziare la lotta dell'Ucraina, conosciamo l'urgenza, è grave, la sentiamo tutti, la vediamo tutti, perché proprio mentre i negoziati di pace stanno intensificandosi, si intensificano anche i bombardamenti russi". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nel suo intervento al Parlamento europeo in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre.

Secondo il Fondo monetario internazionale e le stime Ue il fabbisogno dell'Ucraina per gli anni 2026 e 2027 è di circa 137 miliardi. L'Europa dovrebbe coprire i 2/3, ovvero 90 miliardi di euro, secondo quanto riferito da Von der Leyen.

